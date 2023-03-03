أسباب تعرض الرجال لأمراض القلب أكثر من النساء.. تفاصيل

قال الدكتور طارق الطويل استشاري أمراض القلب؛ إن الرجال عرضة لأمراض القلب أكثر من السيدات، بسبب أن السيدات يتوافر لديهن هرمون الأنوثة والذي يساعد على حماية القلب وهذه الحماية تمتد حتى بداية سن اليأس أو انقطاع الطمث، ثم بعد ذلك في هذه الفترة تصبح نسبة السيدات مثل نسبة الرجال في الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف طارق الطويل خلال لقاء في برنامج الستات المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أن الرجال يظلون عرضة بشكل أكبر لأمراض القلب لأن الضغوط التي تقع على كاهل الرجل أكبر بكثير من الضغوط على المرأة.

وتابع أن الرجال عرضة لجلطة بالقلب بشكل مفاجئ أكثر من النساء؛ لأن الضغوط النفسية تساعد على إفراز هرمون الادرينالين والذي بدوره يؤدي لانقباض الشرايين والأوعية الدموية مما يساعد على وجود الأزمات القلبية أو الوفاة.