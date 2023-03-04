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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص هاتشباك زيرو من هيونداي بـ 625 ألف جنيه

سيارة هيونداي i20
سيارة هيونداي i20 موديل 2022

واجه سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية الكثير من الأزمات التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وبالتالي حدث ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 بسبب عدم توافر موديلاتها الحديثة موديل 2023 ، ومن هذه السيارات التي ارتفع سعرها  هيونداي i20 موديل 2022 .

سيارة هيونداي i20 موديل 2022

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محرك هيونداي i20 موديل 2022

تحتوي سيارة هيونداي i20 2022 علي محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

سيارة هيونداي i20 موديل 2022

مقصورة هيونداي i20 موديل 2022

تمتلك مقصورة هيونداي i20 2022 الكثير من التجهيزات التكنولوجيات الحديثة منها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وAUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، و USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي.

سيارة هيونداي i20 موديل 2022

وسائل السلامة والأمان في هيونداي i20 موديل 2022

زودت سيارة هيونداي i20 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها،  نظام تعليق أمامي، ونظام تعليق خلفي، ووسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعه للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا خلفية، وجهاز تحذير المسافات الأمامية.

سيارة هيونداي i20 موديل 2022

أبعاد هيونداي i20 موديل 2022

تأتي سيارة هيونداي i20 2022 في سوق السيارات المصري بطول 4040 مم، وعرض 1775 مم، وارتفاع 1450 مم، وقاعدة عجلات بطول 2580 مم، وسعة الحقيبة الخلفية 140 لتر .

سيارة هيونداي i20 موديل 2022

سعر سيارة هيونداي i20 موديل 2022

الفئة الأولي سعرها 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 660 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 685 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها 710 ألف جنيه .
 

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