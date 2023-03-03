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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي توسان موديل 2023 .. صور

هيونداي توسان 2023
هيونداي توسان 2023

شهدت العديد من سيارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، بعض التغيرات السعرية الجديدة، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "توسان" موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

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هيونداي توسان 2023 

السعر الجديد للسيارة هيونداي توسان موديل 2023

 

جاءت الاسعار الجديدة للسيارة هيونداي توسان موديل 2023، بارتفاع يبلغ 10 الاف، شمل الفئة الوحيدة SMART، لتقدم بقيمة سعرية قدرها 990 الف جنيه بدلاً من 980 الف جنيه.

هيونداي توسان 2023 

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات سيارة هيونداي توسان موديل 2023

 

محرك السيارة هيونداي توسان 2023 

 

-  محرك رباعي الاسطوانات.

- سعة 1600 سي سي "تيربو".

- قوة اجمالية 180 حصانا.

- عزم دوران 265 نيوتن/متر.

- ناقل حركة من 7 سرعات "أوتوماتيك" طراز DCT.

- تقنية الدفع الامامي.

هيونداي توسان 2023 

سرعة السيارة هيونداي توسان موديل 2023 واستهلاك الوقود 

 

يمكن للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 9 ثواني من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 201 كم/ساعة، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان 2023 

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة هيونداي توسان موديل 2023

 

- الطول الكلي 4500 مم.

- العرض الكلي 1865 مم.

- الارتفاع الكلي 1651 مم.

- خلوص ارضي 17 سم.

- سعة تخزين خلفية 503 لتر.

- سعة خزان الوقود 54 لتر.

- الوزن الاجمالي 2030 كيلو جرام.

- قاعدة عجلات 2.68 متر.

- جنوط رياضية بين 17 و 19 بوصة.

- عدد 5 مقاعد.

هيونداي توسان 2023 
هيونداي SUV توسان موديل 2023 توسان موديل 2023 هيونداي توسان موديل 2023

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