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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل وبعد .. سعر هيونداي النترا 2023

السيارة هيونداي النترا HD
السيارة هيونداي النترا HD

شهد السوق المصري للسيارات زيادات سعرية كبيرة شملت جميع الاصدارات المطروحة، ومنها النسخة هيونداي النترا HD، حيث تعد واحدة من أشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

السيارة هيونداي النترا HD

وعند مقارنة اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، بأسعار العام الماضي، سنجد زيادة سعرية قدرت بـ 315 الف جنيه، حيث تقدم الفئة الاولى حاليًا بسعر 550 الف جنيه، على عكس العام السابق 2022، والتي كانت تقدم بسعر 237 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة هيونداي النترا HD عام 2023 وفي تلك الفترة من العام السابق 2022.

السيارة هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 

 

الفئة الاولى بسعر 550 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 560 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 575 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 585 الف جنيه.

السيارة هيونداي النترا HD

وتقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، 4 سلندر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 4 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 عدة تجهيزات تتضمن، وسائد هوائية، مكابح ABS و EBD، ونظام صوتي ترفيهي، مع مرايا جانبية كهربائية، سنتر لوك، زجاج كهربائي، مكيف هواء.

السيارة هيونداي النترا HD

وتعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 على تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما ترتكز على جنوط 16 بوصة، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4505 مم، و1541 مم للعرض، إلى جانب مساحة تخزين بلغت 402 لتر، وارتفاع 1490 مم.

ويذكر أن السيارة هيونداي النترا HD كانت تباع في عام 2022 بسعر 237 ألف جنيه للفئة الاولى، و 243.900 جنيه للثانية، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة نحو 249.900 جنيه، وحتى 264.900 جنيه للفئة الاخيرة كاملة التجهيزات.

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