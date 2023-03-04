عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثار: خونة في الداخل يقفون وراءأكاذيب جماعات الأفروسنتريك عن الحضارة المصرية

كبير الأثريين
كبير الأثريين

حذر الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الأثار، من بعض الخونة في الداخل الذين يقفون وراء جماعات الأفروسنتريك التي تدعي أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية، مشدد على ضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم وقوى لمواجهة هؤلاء المنحرفين.

txt

مجدي شاكر: المصريين كان لهم دور كبير فى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وأضاف الدكتور مجدى شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحضارة المصرية تشعر الغرب بجميع مكوناته بالدونية، تصيبهم بالخوف والهوس، فمصر مثل المارد إذا قام لن يستطيع أحد إيقافه.

تابع كبير الأثريين بوزارة الأثار، جماعات الأفروسنتريك تشكل خطرا كبيرا على دول شمال إفريقيا، موضحا أن هؤلاء الجماعات تعمل وفق أجندات وتمول من جهات أجنبية وتتلقى دعما كبير من المنظمات ودول كبرى.

استطرد، اليسار الأوروبي والأمريكي يدعم بقوة جماعات الأفروسنتريك، وهناك بعض الخونة في الداخل يدعمونهم، ولابد من مواجتهم، لافتا إلى أن هناك بعض العراقيين والساميين ادعوا أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية.
 

مجدي شاكر اخبار التوك شو الاثار الحضارة الفرعونية الآثاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

موضوعات متعلقة

مجدي شاكر: المصريين كان لهم دور كبير فى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ترشيحاتنا

الممرضة الأمينة.. ياسمين تكتشف وجود 2مليون جنيه في حسابها بالخطأ.. شاهد كيف تصرفت؟

كلام فارغ.. فاروق الباز يوضح حقيقة انقسام قارة إفريقيا بسبب الزلازل

مصر وتوقعات الزلازل المرعبة.. فاروق الباز يفجر مفاجأة جديدة

100 آية في قيام الليل تجعلك من الذاكرين القانتين.. لا تغفلها

أصغر سيارة كهربائية في السعودية .. اعرف سعرها

شالها فورا .. ممنوع مرور الطلاب من أمام المكتب .. لافتة تثير الجدل بهندسة المنوفية .. ورد فعل قوي من رئيس الجامعة | القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ