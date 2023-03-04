خبير أثار: خونة في الداخل يقفون وراءأكاذيب جماعات الأفروسنتريك عن الحضارة المصرية

حذر الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الأثار، من بعض الخونة في الداخل الذين يقفون وراء جماعات الأفروسنتريك التي تدعي أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية، مشدد على ضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم وقوى لمواجهة هؤلاء المنحرفين.

وأضاف الدكتور مجدى شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحضارة المصرية تشعر الغرب بجميع مكوناته بالدونية، تصيبهم بالخوف والهوس، فمصر مثل المارد إذا قام لن يستطيع أحد إيقافه.

تابع كبير الأثريين بوزارة الأثار، جماعات الأفروسنتريك تشكل خطرا كبيرا على دول شمال إفريقيا، موضحا أن هؤلاء الجماعات تعمل وفق أجندات وتمول من جهات أجنبية وتتلقى دعما كبير من المنظمات ودول كبرى.

استطرد، اليسار الأوروبي والأمريكي يدعم بقوة جماعات الأفروسنتريك، وهناك بعض الخونة في الداخل يدعمونهم، ولابد من مواجتهم، لافتا إلى أن هناك بعض العراقيين والساميين ادعوا أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية.

