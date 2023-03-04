مصرع شاب وإصابة آخرين وحريق كشك في مشاجرة دامية بالمنوفية

لقي شاب مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين أسفل الطريق الإقليمي بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصابين في مشاجرة بين طرفين أسفل الطريق الإقليمي بنزله سعد عطية بمركز الباجور.

بالانتقال تبين مصرع الشاب " عماد.ع.ا " 27 سنة من قرية تلوانة بمركز الباجور وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بين صاحب كشك وأصحاب قطعة أرض مجاورة للكشك ومقيمين مدينة سرس الليان، حيث إصابته طعنة نافذه اودت بحياته في الحال.

فيما أكد مصدر إصابة 3 آخرين فيما انتقلت قوات الأمن للسيطرة علي الواقعة حيث تم القبض علي 8 أشخاص من الطرفين وتم فرض طوق امني حيث قام أحد الأطراف بإضرام النيران في الكشك الخاص بالطرف الآخر، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.