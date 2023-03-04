شيكو ينشر أول بوستر لفيلمه الجديد ابن الحاج أحمد

بدأت الشركة المنتجة لفيلم ابن الحاج أحمد فى الحملة الترويجية للفيلم استعداد لطرحه فى موسم عيد الفطر القادم.



ونشر الفنان شيكو بطل الفيلم البوستر الدعائى الأول، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق عليه قائلا: البوستر التشويقي لفيلم ابن الحاج أحمد.



تفاصيل فيلم ابن الحاج أحمد

بوستر الفيلم

ويضم فيلم ابن الحاج أحمد عدد كبير من الفنانين ومنهم صبري فواز وعايدة رياض ورحمة أحمد والفيلم فكرة عمرو سلامة وشارك فى كتابة السيناريو فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني.





لوك جديد لشيكو فى ابن الحاج أحمد

وحرص شيكو على الظهور خلال هذا العمل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به، حيث قام بتغير لون شعره إلى الأصفر ليكون مفاجأة لجمهوره.





صابرين تعتذر عن الانضمام للفيلم

وكشفت الفنانة صابرين عن سبب اعتذارها عن فيلم ابن الحاج احمد، والذى كان من المقرر أن تشارك فيه مع بطل العمل الفنان شيكو.

وقالت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: كنت اتمني المشاركة فى بطولة فيلم ابن الحاج أحمد ولكني إعتذرت عن العمل بسبب تضارب مواعيد التصوير مع مسلسل اعمل اية ، والذى مازلنا نواصل تصوير حلقاته الأخيرة بالتزامن مع عرضه.

وأشارت صابرين، إلى أنه كان من الصعب التنسيق بين العملين خصوصا وأن فيلم ابن الحاج احمد مليء بالمشاهد التي تجمع بين كل ابطاله ، لذا كان من الصعب ان الحق بهم بعد بداية التصوير، لذا اضطررت الى الاعتذار رغم حبي للشخصية التي كنت ساقدمها .

