وزير العدل الأمريكي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

أجرى وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند الجمعة زيارة مفاجئة للفيف، المدينة الكبرى في غرب أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في وزارته.

وتوجه جارلاند إلى هناك بدعوة من نظيره الأوكراني، وقد حضر اجتماعات عدة وشارك في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة"، حسب المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول أن جارلاند "أكد مجددا تصميمنا على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال غزوها الجائر وغير المبرر لجارتها ذات السيادة".

وهذه ثاني زيارة يجريها جارلاند لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022 وتأتي بعد نحو أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف في 20 فبراير.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها على أوكرانيا، وهي تدعم الكثير من التحقيقات الأوكرانية والدولية في هذا الشأن.

وقال جارلاند في بيان الاثنين إن مدعين من قسم "جرائم الحرب" بوزارة العدل الأمريكية يعملون مع نظرائهم الأوكرانيين للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وخلال جلسة استماع حديثة في مجلس الشيوخ، وصف جارلاند أيضا رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية يفجيني بريجوجين بأنه مجرم حرب.