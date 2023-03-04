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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 محترفين مرشحين لـ قائمة المنتخب.. ووجه جديد من الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استقر على اختيار سبعة لاعبين محترفين لقائمة منتخب مصر لمعسكره المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهتي مالاوي المقرر لهما في الفترة من 20 – 28 مارس المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته في برنامجه ملعب أون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1، أن السباعي الدولي الذي استقر على اختيارهم فيتوريا هم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، وأحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة السعودي، وعمر مروموش لاعب فولفسبورج الألماني، وتريزيجيه لاعب طرابزون سبور.

وقال أن مروان عطية لاعب الأهلي يلقى اهتمامًا بالغًا من فيتوريا وقد ينضم لقائمة المنتخب أيضًا.

ويحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على حضور أغلب مباريات الدوري الممتاز، من أجل مراقبة اللاعبين الدوليين، استعدادًا لمعسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل والذي تتخلله مواجهتا مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

طلب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد إقامة مباراتين وديتين من العيار الثقيل في حال تأجيل مباراتي منتخب مصر ومنتخب مالاوي فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، المقرر لها سبتمبر المقبل.

 

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