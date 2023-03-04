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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار مستقر.. تعرف على آخر تعاملات العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية و العربية

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدى تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-3-2023.


سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.75 جنيه للبيع، و30.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو 
سعر اليورو 32.67 جنيه للبيع، و32.55 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 36.84 جنيه للبيع، و36.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للبيع، و8.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 100.19 جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء.

صدى البلد الدولار الدينار الكويتي اليورو رشا مجدي

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