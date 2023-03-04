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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح بالقاهرة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الكوكايين وعدد180 قرص مخدر ومبلغ مالى وميزان حساس و عدد 5 هواتف محمولة .

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام و مبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائة والسيارة لتسهيل تحركاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة امن القاهرة حشيش مخدر الكوكايين سلاح

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