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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح هاني شنودة لجائزة الاستحقاق الكبرى

صدى البلد

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الموسيقار الكبير هاني شنودة لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2023، وقيمتها 100 ألف جنيه. 

وصرح الأديب الكبير محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، بأن جائزة الاستحقاق الكبرى هي الجائزة الوحيدة بين جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون المخصصة لشخصية ثقافية كبيرة لها إنجازها البارز في الفنون أو الآداب، بينما روعي في بقية الجوائز أن تكون للواعدين من المواهب الشابة في مختلف المجالات الإبداعية، رعاية لموهبتهم وتشجيعا لهم على مواصلة مشوارهم الفني. 

وقد جاءت جائزة الاستحقاق لتكريم الأعلام الثقافية على مجمل إنجازهم، ولتضع في نفس الوقت أمام الشباب مثالا يحتذى. 

وكما تحتضن جوائز الشباب مختلف المجالات الإبداعية، فقد رأت مؤسسة فاروق حسني ألا تقتصر جائزة الاستحقاق على فرع ثقافي واحد، فمجالها يتطرق إلى جميع أفرع الإبداع الفكري والفني والأدبي.
 

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ومنحت جائزة الاستحقاق في دورتها الأولي العام الماضي للفنان التشكيلي جورج بهجوري، 
لذا رأت الأمانة العامة للجائزة أن تذهب في دورتها الثانية هذا العام إلى علم من أعلام الموسيقى العربية الحديثة، هو الفنان هاني شنودة الذي لم يحظ طوال أعوامه الثمانين بالتكريم الذي يستحقه. 

يبدأ التاريخ الموسيقي لهاني شنودة في ستينيات القرن الماضي، حين تخرج في كلية الموسيقى عام 1966 ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار"، فيتخرج منه دارساً لفن التأليف الموسيقى والتوزيع الأوركسترالي. 

وقد شارك هاني شنودة في تكوين بعض الفرق الموسيقية للشباب، ثم قام بتأسيس فرقته الخاصة باسم "المصريين"، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير موسيقى الشباب في عقد الثمانينيات، كما ساهم في اكتشاف عدد من أهم نجوم الغناء في الوقت الحالي، مثل محمد منير الذي لحن له عددا من أشهر أغانيه، وقام بتوزيع عدد آخر منها، ومثل عمرو دياب الذي أقنعه بالقدوم إلى القاهرة بعد أن شارك معه في إحدى حفلات فرقة "المصريين" ببورسعيد، كما قام بوضع بعض أنجح أغنيات بعض كبار المطربات مثل نجاة وفايزة أحمد، فجاءت ألحانه بمثابة مرحلة جديدة في التاريخ الموسيقى لكل من الفنانتين. ولا ننسى الموسيقى التصويرية المميزة التي وضعها هاني شنودة لعدد من أبرز الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية. 

من أجل ذلك كله، تذهب جائزة الاستحقاق الكبرى هذا العام للفنان الموسيقى هاني شنودة.

وسوف يتم تكريمه في حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها الرابعة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مارس القادم بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

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