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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زيادة مفاجئة في أسعار الذهب

الحقوا اشتروا| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم تربك السوق.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة”، تغطية إخبارية عن زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم تربك السوق


سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع، وسجل الدولار أعلى سعر شراء اليوم 30.72 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فيبلغ سعر الدولار 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع، و في بنك قطر الوطني: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع، أما في بنك بلوم فكان سعر الدولار 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار في بنك قناة السويس30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار الذهب فشهدت ارتفاعاً على المستوى المحلي والدولي، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، بيع 2,023 شراء 2,046، أما عيار 22 فبلغ بيع 1,854 شراء 1,875.

وعن عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً بين أعيرة الذهب فبلغ بيع 1,770 شراء 1,790، وبلغ عيار 18 بيع 1,517 شراء 1,534، بينما سجل عيار 14 بيع 1,180 شراء 1,193.

وبلغ جرام عيار 12 بيع 1,011 شراء 1,023، أما جنيه الذهب فيبلغ بيع 14,160 شراء 14,320، ويبلغ كيلو الذهب بيع 2,022,857 شراء 2,045,714.

وعالمياً ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% أو 14.10 دولار إلى 1854.6 دولار للأونصة، فيما ارتفعت 2.1% على مدار الأسبوع، وذلك عند تسوية تعاملات جلسة مساء أمس الجمعة، مسجلة أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، وأفضل مكاسب منذ منتصف يناير.
 

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