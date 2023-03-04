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تحذير عاجل من عاصفة رملية وحرارة تتخطى الـ٣٥ اليوم

تحذير عاجل من عاصفة رملية والحرارة تتخطى 35 درجة اليوم.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن تحذير عاجل من عاصفة رملية ودرجة حرارة تتخطى الـ٣٥ درجة اليوم. 
 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت  من نشاط الرياح المحملة بالرمال والاتربة غرب البلاد على فترات متقطعة، وسط ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار على جنوب البلاد.

وأرجعت السبب إلى تأثر البلاد بمنخفض صحراوي وتمركزه يكون على شمال مصر 
ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع.

وكشفت أنه بداية من يوم الجمعة المقبل سنشهد  انخفاضا طفيفا، وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: “إننا ما زلنا في فصل الشتاء، وستعاود درجات الحرارة الانخفاض، خاصة ليلا، حيث ستصل درجات الحرارة ليلا إلى 11 درجة مئويه لذلك سنشعر ببرودة الجو مرة أخرى

وأكدت ، أن فترات سطوع الشمس نهارا هي التي تؤدي إلى شعورنا بالدفء، لكن دائما ليلا درجات الحرارة تنخفض لأننا ما زلنا في فصل الشتاء، وستكون درجات الحرارة العظمى اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى 29 درجة، وستكون غدا، الأحد، 33 درجة مئوية.


وعن الظواهر الجوية التى تشهدها اليوم فقالت إن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وهذه الشبورة تتحول مع فترات النهار إلى أتربة ورمال عالقة في الجو؛ بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يجعل جميع الملوثات والأتربة في طبقة قريبة من سطح الأرض كما أن هناك نشاطا في الرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد، وتحديدًا في السلوم ومطروح.

وقالت أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم الاثنين لتصل إلى 23 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء ستكون 21 درجة مئوية، ولكن من المتوقع وجود إثارة للرمال والأتربة.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء سينتهي في 20 مارس الحالي وهذه الفترة هي فترة تقلبات جوية، وسنجد فى يوم ارتفاع ويوم انخفاض، وفي اليوم الواحد سنجد اختلاف

وحذرت من الانخداع فى الجو وتغيير نوعية الملابس بشكل كبيرخلال الفترة المقبلة لأنها تشهد العديد من التغيرات الجوية لعدم الاصابة بنزلات البرد
ونصحت بضرورة  الحفاظ على الملابس الشتوية خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة

وعن درجات الحرارة المتوقعه اليوم فى كالتالى 
العظمى  الصغرى 
القاهرة  29  16
شرم الشيخ 31  16
الإسكندرية 27  15
الأقصر  36 16
أسوان  36 17 

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