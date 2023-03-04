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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة القليوبية تقرر إنشاء ملاعب 11 مركزا للشباب بقرى حياة كريمة

مركز شباب
مركز شباب

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، 11 مركزا للشباب بالقليوبية ضمن المراكز المدرجه في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حيث شملت الجولة زيارة مراكز شباب الحصافة وكفر الدير وزاوية الشيخ سند والمريح وكفر الشوبك وطحا و كفر طحا والكوم الاحمر والزهويين وعرب صبيح وكفر شبين التابعين لإدارة شباب شبين القناطر، والتي تضم 27 مركز شباب في المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية.

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وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة تتضمن انشاء عدد من مقرات الإدارة والملاعب والأسوار للمراكز والملاعب وغرف خلع الملابس، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد الصبروط ، على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ايمانا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة الأعمال الإنشائية بالهيئات الشبابية بما تشمله من أعمال الخطة الاستثمارية والخطة الإضافية والمشروعات الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة.

القليوبية محافظة القليوبية وزير الشباب والرياضة مبادرة حياة كريمة الشباب والرياضة الخطة الاستثمارية

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