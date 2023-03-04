فرص واعدة باقتصادية قناة السويس.. تعاون مصري دنماركي في استثمارات المشروعات الخضراء

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر بحضور اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادي، وأحمد الشربيني، كبير مسئولي الاستثمار ونائب رئيس صندوق تحويل الطاقة بشركة كوبنهاجن، وهانزادا فريد، القنصل التجاري بسفارة الدنمارك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطاقة المتجددة وتتطلع إلى تحول الاقتصاد نحو المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 تستهدف الوصول إلى نسبة 40% من المشروعات بها كمشروعات خضراء، على أن تزيد النسبة إلى 50% بنهاية 24/2025.

وأشارت السعيد إلى أن صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر، مشيرة إلى إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، فضلا عن مشروعات تحلية المياه.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر فرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى العمل على توطين صناعات الوقود الأخضر بالمنطقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في مصر.

وأشار ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية إلى أن الشركة تركز على التنمية العالمية بنسبة 100٪، وأن لديها ما يقرب من 20 مليار يورو مستثمرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين على رغبتهم في التعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المجالات التي تقع في نطاق المشروعات الخضراء.