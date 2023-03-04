قمر الدين يبدأ بـ 20 جنيه | أسعار ياميش رمضان 2023 .. فيديو

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2023، والذي يرتبط في أذهاننا بعادات وطقوس خاصة، حتى من جانب الأكلات فيميزه عن غيره أصناف معينة؛ من أهمها: الياميش، والبلح باللبن، والقطايف والحلويات الشرقية.

وفي جولة من أسواق منطقة السيدة زينب، تحدثنا مع أحد تجار الجملة لمعرفة أسعار الياميش هذا العام، ومدى استعداداتهم لاستقبال شهر رمضان، ورصد إقبال المواطنين على الشراء.

وقال التاجر، إن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة عن العام الماضي، ومنها اقتصر شراء المواطنين على ما يكفي احتياجاتهم دون شراء كميات كبيرة خاصةً من المكسرات التي اعتبروها هذا العام من الرفاهيات.

وعن الأسعار، وصل سعر القراصيا إلي ٢٠٠ جنيه للكيلو، بينما التين المجفف بـ ٤٥ جنيه للقرص، وقمر الدين يبدأ من ٢٠ جنيه حتى ٨٥ جنيه، والمشمشية ٢٨٠ جنيه للكيلو.

أسعار المكسرات

وتابع أن سعر الفستق ٤٢٠ جنية للكيلو، بينما الكاجو وصل إلي ٣٢٠ جنيه للكيلو، وعين الجمل ٢٤٠ جنيه للكيلو، واللوز ٢٦٠ جنيه للكيلو.

أسعار العصائر والمشروبات الرمضانية

وأشار أنه لا غنى عن العصائر على موائد الأفطار، وتبدأ أسعارها من ٣٥ جنيه إلي ٥٠ جنيه للأطعمة المختلفة، بينما سعر السوبيا ٨٠ جنيه للكيلو، والتمر الأسواني ٦٠ جنيه للكيلو، بينما التمر هندي ٢٥ جنيه للكيلو.

أسعار البلح

تختلف أسعار البلح بحسب نوعه وتتراوح الأسعار من ٢٥ جنيه إلي ٤٥ جنيه لأجود الأنواع.