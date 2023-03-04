جروسي: بيان مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران حول تخصييب اليورانيوم

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عن بيان مشترك مع إيران، واتفق فيه على وسائل تنفيذ أنشطة التحقق سيتم خلال اجتماع فني يعقد قريبا في طهران.



كما أعلن جروسي عن سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعزيز أنشطة المراقبة لأنشطتها النووية.

وقال جروسي إن إيران تعهدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن الوكالة الذرية تتطلع لرؤية نتائج للمحادثات مع طهران.

وأضاف : "قادرون على تفتيش ومعرفة كل جرام يتم تخصيبه في إيران".



كما رحب بالضمانات التي قدمتها إيران وبموافقتها على السماح للوكالة بإجراء المزيد من أنشطة المراقبة، مضيفا أن إيران قدمت تأكيدات رفيعة المستوى بأنها تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لحل قضايا الضمانات العالقة.

كما أعلن عن كاميرات المراقبة التي سيعاد تشغيلها قريباً في المنشآت النووية الإيرانية، وأعلن عن انعقاد اجتماعا تقنيا جديدامع إيران لتنظيم عمليات الرصد لأنشطتها النووية ، وقال أن الوكالة ستزيد من عمليات التفتيش بمنشأة فوردو الإيرانية بنسبة 50%.

كما اتفق مع إيران على عدد من الإجراءات الملموسة للوصول إلى المنشآت النووية.

وقال إن الوكالة الذرية يجب أن تصل إلى معلومات بشأن أنشطة التخصيب في إيران لإحياء الاتفاق النووي.