مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متفائل بشأن إحياء الاتفاق النووي بعد رحلة طهران

قال رافائيل غروسي ، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوم السبت ، إنه يشعر بإيجابية لأن المحادثات التي يجريها مع رئيس البرنامج النووي الإيراني في طهران ستساعد في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني.



ووصل جروسي إلى إيران يوم الجمعة لبحث التعاون المستقبلي مع محمد إسلامي الذي يرأس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتأتي المحادثات وسط جمود في جهود الوكالة لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي.

'المفاوضات بشأن الإحياء المحتمل لخطة العمل الشاملة المشتركة جارية. إنها ليست جزءًا مما نناقشه الآن ولكن من خلال إجراء مناقشة بناءة مثلما نجريها الآن ومن خلال وجود اتفاقيات جيدة كما أنا متأكد من أننا سنحصل عليها ، وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحفي إلى جانب إسلامي في مؤتمر صحفي 'سيمهد الطريق لاتفاقات مهمة. هذا أملي'.



ورفض جروسي المزاعم القائلة بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها النمسا تتصرف بناء على أوامر أمريكية أو إسرائيلية ووصفها بأنها 'سخيفة'.



وقال للصحفيين 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن ولن تكون أبدا أداة سياسية لأي شخص. أنا لست تحت تعليمات من أي دولة ونحن نتصرف بطريقة شفافة للغاية.'



انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السداسي مع إيران في 2018 ، مما دفع طهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتأتي زيارة جروسي لإيران التي تستغرق يومين قبل أيام فقط من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين لمناقشة ضمانات منع انتشار الأسلحة النووية المطبقة في إيران.