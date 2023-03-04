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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل عملة نادرة

عملة نادرة
عملة نادرة

نشرت الفنانة نيللي كريم، البوستر الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “عملة نادرة” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”.

علقت نيللي كريم، على البوستر قائلة: “يا رب”، وتضمن البوستر صورة نيللي كريم، وجمال سليمان.

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه خلال  الموسم الرمضاني 2023.

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وتستكمل نيللى كريم تصوير بعض مشاهد المسلسل حاليا بالأقصر .

مسلسل «عملة نادرة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

عملة نادرة 

وتدور أحداث "عملة نادرة"، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وأكدت الممثلة نيللي كريم، أنها تتأثر بشكل كبير خلال تجسديها لأدوار صعبة، مشيرة إلى أنها لم تلجأ لطبيب نفسي ولكنها ضبطت نفسها أكثر من مرة داخل دوامة من التعب النفسي.

وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: وقت تصوير مسلسل تحت السيطرة، قابلت المخرج عمرو سلامة صدفة في احد الأماكن، وردة فعله من شكلي جعلني أشعر انى مدمنة مخدرات، وعندما دققت النظر، وجد ان الشخصية انعكست على شكلي بالفعل داخليا وخارجيا.

وكشف السيناريست مدحت العدل عن كواليس مسلسل “عملة نادرة ” بطولة الفنانة نيللي كريم،الذى من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضانى 2023.

وقال مدحت العدل ، فى تصريحات تليفزيونية لـ برنامج The insider بالعربي:" هناك أشياء تحدث في الصعيد مستحيل نتخيل إنها بتحصل وأنا بحب أهل الصعيد والقضية اللي بيناقشها المسلسل مهمة".

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