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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 : إجازة رومانسية

برج الحوت
برج الحوت

يحتفل برج الحوت بعيد الميلاد في الفترة (20 فبراير - 20 مارس)، وهو من الأبراج المائية التي تحب الخير والتسامح مع الآخرين، يريد أن ينعزل عن الجميع في نهاية كل أسبوع لترتيب أوراقه.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 : تجنب المخاطرة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية ارتدي حذاء السفر الخاص بك واستكشف بعض الأماكن غير المرئية حيث تشعر بحكة السفر بداخلك، من المحتمل أن يتم إرجاع الأموال المقترضة قريبًا جدًا أما صحياً ، لا توجد تغييرات كبيرة، تذكر أن البطء والثبات يفوزان.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

استمر في العمل الجاد لتحقيق أهداف لياقتك، لا تثبط عزيمتك إذا لم تشعر بأي تغييرات ملحوظة، تزداد قدرتك على التحمل وقدرتك على التحمل ببطء وستلاحظ ذلك في الأيام القليلة القادمة. 

‏توقعات برج الحوت مهنيا

يبدو أن حياتك المهنية تسير على المسار الصحيح اليوم، يمكنك أن تتوقع يومًا ناجحًا في العمل، أولئك الذين يتطلعون إلى مسح المقابلات يمكن أن يتوقعوا أيضًا استجابة إيجابية. 

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد لا تتمكن من إعطاء الكثير من الوقت والاهتمام لشريكك مما قد يزعجه، يمكن أن يؤدي الذهاب في عطلة رومانسية معهم أو قضاء بعض الوقت الجيد.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

تبدو الأمور مستقرة تمامًا في عائلتك بشكل صحيح، قد يقضي المراهقون بعض الوقت معًا بينما ينشغل الكبار بإعداد الوظيفة، قد تجد أنه من دواعي السرور والراحة أن تكون محاطًا بأحبائك.

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