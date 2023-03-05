نانسي عجرم تخطف الأضواء بفستان أخضر مفتوح

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أخضر مكشوف الصدر، ومعتمدة علي الميكب السوارية الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

على صعيد آخر، خطفت ابنة الفنانة نانسى عجرم الأنظار إليها فور ظهورها فى مقطع فيديو اقتحمت فيه المسرح أثناء غناء والدتها وهو ما لقى حالة من الاعجاب الشديد من جانب الجمهور.

وأشاد الجمهور بجمال ابنة نانسى عجرم والتى قامت بالرقص والغناء مع والدتها وهو ما تفاعل معه الجمهور.