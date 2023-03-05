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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بمدينة الحسنة

إقبال الشباب المقبلين
إقبال الشباب المقبلين على الزواج للفحص الطبي

انطلقت المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج  ، بالوحده الصحيه بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  تحت مظلة مبادرات فخامة السيد رئيس الجمهورية للصحة العامة (١٠٠مليون صحة).تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

 

الخدمات المقدمة:

 

و تقدم المبادرة العديد من الخدمات بالوحدة الصحية  منها :
القيام بعمل  فحص طبي شامل للمتقدمين  ، وعمل فحص معملي (تحديد الفصيلة - تحديد معامل ريسوس - تحديد نسبة الهيموجلوبين )، علاوة على اكتشاف بعض الأمراض الغير سارية ( الضغط - مرض السكري - مرض السمنة ).

واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية ( الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV - الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV - فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدز AIDS )
كما يتم  الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية ( أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية)

ويراعي الفريق الطبي إبلاغ صاحب التحليل فقط منفردا بنتيجة تحليله، بسرّية وخصوصية تامة وإعطائه شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

وأهابت الوحدة الصحية بمدينة الحسنة ، بأن يتم الفحص للمقبلين علي الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لاتقل عن ١٥ يوما، بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، وذلك بمقر الوحدة الصحية بالحسنة.

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الحسنة الزواج فحص المقبلين الأمراض الصحية

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