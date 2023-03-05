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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب بيتيس بالدوري الإسباني

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره ريال بيتيس، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن منافسات الجولة 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد مصالحة جماهيره بالفوز على ريال بيتيس في مباراة الليلة بعد التعادل أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني وإهدار فرصة تقليص فارق النقاط مع برشلونة متصدر الترتيب، ثم الخسارة أمام البلوجرانا بهدف دون رد، الخميس الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا، لويس لوبيز، كانييزاريس.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو،فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر.
خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس ماريانو، ماريانو، ألفارو، رودريجو.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق ريال بيتيس بعاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، متأخرا بـ 7 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ريال مدريد بيتيس الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برشلونة

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