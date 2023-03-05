محافظ الغربية: انتظام العمل داخل مستشفى المحلة العام عقب عودة التيار الكهربائي

بعد عطل مفاجئ بخطوط كهرباء رئيسية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الأمور تسير على ما يرام داخل مستشفى المحلة العام، عقب عودة التيار الكهربائي، حيث تابع المحافظ على مدار الساعة جهود مديرية الصحة بالتنسيق مع شركة الكهرباء وكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بحي أول وثان المحلة ورئاسة المدينة لسير العمل بشكل طبيعي داخل المستشفى.

وكان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي مدير مستشفيات العلاجية بالضرورة إخلاء كافة المرضي من الحالات الحرجة بالعنايات المركزة إلي باقي مستشفيات سمنود وقطور والسنطة حفاظا على أرواحهم جراء انقطاع خطوط كهرباء رئيسية عن مباني المستشفي بشكل مفاجئ.



وكانت الاقسام العلاجية بمستشفي المحلة العام شهدت تعطلاً مفاجئاً لخطي الكهرباء الرئيسين مما تسبب في عطل الاجهزة والمعدات الرئيسية بالعنايان المركزه وتانكات الأكسجين علي مستوي مباني منظومة الرعاية الصحية .

الجدير بالذكر انتقال وكيل وزارة الصحة بالغربية ومساعديه إلي مبني المستشفي للوقوف علي آخر تطورات الأوضاع سعيا في إنقاذ حياة المواطنين والمرضي .