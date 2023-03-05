رئيس الشيوخ يُحيل طلب مناقشة عامة حول تفعيل دور قصور الثقافة للجان المختصة

قرّر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إحالة طلب مناقشة عامة حول تفعيل دور قصور الثقافة، والمناقشات التى دارت حوله وتعقيب الحاضرين من ممثلي وزارة الثقافة، إلى لجنة الثقافة والإعلام لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وقال "عبدالرازق" إن الفنون الثقافية لها أهمية في نشر الوسطية وخلق الوعي، بالإضافة إلى دورها في الترفيه عن الشعب المصري خاصة في هذه الأوقات التي يحتاج فيها إلي متع رخيصة السعر.

وأضاف: "دور الثقافة والوعي مهم في كل هذه الأمور، لكن لماذا نغفل أيضًا فكرة الترفيه عن الشعب المصري ، خاصة في هذه الأوقات".

وتابع عبدالرازق: “طالما في إيدك شيء ومنتج الناس تروح له بـ 20 و50 جنيهًا”.