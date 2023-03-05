تفاصيل اجتماع اللجنة العليا بالأهلي المسئولة عن تنظيم بطولتي إفريقيا لكرة اليد

اجتمعت اليوم اللجنة العليا بالأهلي المنظمة لبطولتي السوبر الإفريقي «رجال وسيدات»، وبطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، التي من المقرر أن تقام في ضيافة النادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة، في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ورؤساء اللجان الفرعية، للبدء في وضع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولتين وخروجهما بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة العديد من الملفات، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة السوبر إلى القاهرة يوم 5 مايو، على أن تقام البطولة يومي 6 و7 من نفس الشهر، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو.

وحدد الاتحاد الإفريقي أيضًا موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون مغادرة الفرق المشاركة في اليوم التالي 19 مايو.

وأكد محمد الغزاوي أن هناك اجتماعات تتم بصفة دورية للجنة العليا؛ من أجل مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولتين والترتيب لاستقبال الوفود المشاركة وما يتعلق بشئون الإقامة والتنقلات وبرامج التدريبات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ من أجل توفير الراحة لكافة الفرق المشاركة، ويكون التنظيم على درجة عالية كما هي العادة في البطولات السابقة.

وأشار الغزاوي إلى أنه تمت مناقشة العديد من الأفكار الجديدة التي سوف تسهم في نجاح البطولتين، والتي من المتوقع لهما أن يشهدا منافسات قوية.