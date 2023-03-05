تعليق مثير من أحمد بلال بشأن فوز الأهلي على القطن ورسالة هامة لكولر

قال أحمد بلال مهاجم الفريق خلال الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، كان لابد من الفوز على القطن الكاميروني أمس ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أحمد بلال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كان لابد للأهلي من الفوز على القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا للعودة من جديد للمنافسة للتأهل من دور المجموعات.

وأضاف:" كنت أتمني أن يستغل الأهلي حالة فريق القطن الكاميروني ويفوز بخماسية أو أكثر وليس ثلاثية من أجل أن يثير القلق لـ صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني.

وتابع:" على مارسيل كولر أن يتميز أكثر بالخبث الكروي وهو الحرص خلال بعض المباريات حتي لا يتكرر ما حدث أمام صن داونز الجنوب أفريقي ولكنه مدرب مميز.