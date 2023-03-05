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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة القاهرة تعلن نتائج ملتقى توظيف ذوي الهمم

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بشأن متابعة نتائج ملتقى توظيف ذوى الهمم، والذى انعقد بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بجوار نادي الشمس، ووفر أكثر من  1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم في العديد من المجالات، من خلال جهود المديرية في توفير فرص للتدريب المهنى للشباب تم الإعلان عنها في الملتقى.

وتم تسجيل 19 شابا للحصول على دورات في مهن الحاسب الآلي والطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشاربية سابقاً)، فضلاً عن المشاركة في ملتقى التوظيف السنوى لجامعة عين شمس للخريجين والطلاب.

وأوضح أحمد عزاز، مدير المديرية، أنه في إطار حرص المديرية على توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى، والتأهيل للحصول على فرص عمل مناسبة في العديد من المجالات التى توفر المديرية فرصا للتدريب المجانى عليها من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها، نجحت المديرية في تسجيل 19  شابا من ذوى الهمم للحصول على برامج تدريبية مقدمة من المديرية على مهن مستحدثة تحتاجها سوق العمل بالمحافظة وهى: الحاسب الآلي والطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف.

وقال مدير المديرية إنه سوف يتم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية المقدمة بمركز التدريب المهنى بالشرابية، وعنوانه: 9 شارع مهمشة بالشرابية بالقاهرة، للشباب من الجنسين وذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين، خاصة ذوى الهمم والقدرات، وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلهم للدخول لسوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم.

وأضاف أن المديرية شاركت في ملتقى التوظيف السنوي الذى ينظمه مركز التوظيف بجامعة عين شمس لعام 2023 لطلاب وخريجي الجامعة في يومي 4 و5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

ونوه إلى أنه تم تنظيم الملتقى التوظيفي من الساعة الثانية ظهرًا للساعة الثامنة مساءً في مقر المدينة الجامعية بالجامعة، بحضور العديد من الشركات التي ستقدم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس، وحضور الملتقى يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا، والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

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