أحمد بلال: الأهلي ينقصه وجود هذا اللاعب وهذه رسالتي لـ رأفت خليل

قال أحمد بلال نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن النادي الأهلي يفتقد وجود مهاجم أساسي فى الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد بلال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي يفتقد وجود مهاجم أساسي خلال الفترة الحالية ، ونري جميعًا أن مارسيل كولر المدير الفني يلعب باكثر من لاعب مثل محمد شريف وشادي حسين بجانب كهربا وبيرسي تاو، أى يفتقد وجود المهاجم.

وعن رسالته لـ رأفت خليل ، قال بلال:" رأفت لاعب جيد وإمكانياته مميزة ولكن عليه من أجل التواجد فى تشكيل النادي الأهلي أن يكون أفضل من كل الموجودين فى مركزه وذلك يتطلب عليه التعب والاجتهاد بشكل كبير.

وأتم بلال:" الأهلي عليه تجميع أكبر عدد من النقاط من أجل تحقيق التأهل من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقادر على التأهل ان شاء الله ولكن على مارسيل كولر أن يكون مثل مانويل جوزيه عندما كنا نلعب خارج الأرض كان يلعب بشكل أكثر حرصًا.