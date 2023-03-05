نقابة الأطباء تستقبل الزملاء حديثي التخرج

استقبلت النقابة العامة للأطباء اليوم الأحد أول وفد من الأطباء حديثي التخرج لإنهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة.



كان في استقبالهم د. أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء والذي تابع إجراءات تسليم الملفات ودفع الرسوم بدءاً من بداية دخول النقابة إلى حين تسليم الملفات والتي لم تتجاوز فترتها ١٥ دقيقة والذي كان يستغرق في الأعوام السابقة ساعتين تقريباً، وأشار د. أحمد علي أن هذا تحقق لأن النقابة العامة طبقت لأول مرة هذا العام تسجيل بيانات الطبيب بنفسه على الموقع الإلكتروني قبل حضوره للنقابة الأمر الذي يوفر الوقت ويحقق الدقة فى صحة البيانات،يحضر بعدها الطبيب في نهاية اليوم أو في يوم أخر لاستلام ترخيص مزاولة المهنة والتي تستخرجه إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأضاف د. أحمد علي أن ذلك بالنسبة للأطباء خريجي جامعات القاهرة الكبرى، أما المحافظات فيقوم الطبيب بتسليم ملفه ودفع الرسوم بالنقابة الفرعية للأطباء بالمحافظة ويحضر الزميل مندوب النقابة الفرعية إلى النقابة العامة لإنهاء إجراءات التسجيل وترخيص مزاولة المهنة ويتسلمهما الطبيب من النقابة الفرعية للأطباء بعد ذلك.



ورحب د. أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بالزملاء الأطباء والطبيبات المتواجدين في النقابة من حديثي التخرج مؤكداً لهم أن نقابة الأطباء هي بيتهم الأكبر الذي يشرف ويعمر بهم، وأن النقابة تستقوي بأعضاءها الأطباء.