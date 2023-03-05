أحمد بلال: أنا أصغر لاعب سجل مع الأهلي فى البطولات الأفريقية

قال أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق ، أنه أصغر لاعب للمارد الأحمر استطاع التسجيل خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد بلال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا أصغر لاعب سجل مع النادي الأهلي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واضاف:" رأفت خليل سجل أمس من أصفر اللاعبين ولكن أنا الأصغر فى تاريخ النادي الأهلي وهو لاعب مميز ونصيحتي له الاجتهاد بشكل أكبر.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره القطن الكاميروني ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.