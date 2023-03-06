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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد اذان المغرب لصائمي الأيام البيض من شعبان.. ودعاء الرسول عند الإفطار

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب 6 مارس

موعد اذان المغرب .. أصبح موعد أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين فى ثاني الأيام البيض من شعبان، الأثنين 6 مارس على محرك البحث العالمي “جوجل”، ويبحث الكثير فى ثاني الأيام البيض من شعبان عن اذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار، وفيما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

موعد اذان المغرب فى القاهرة 

ويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٥٧ م، ويتبقى ٦ ساعات ونصف على موعد أذان المغرب فى ثاني الأيام البيض من شعبان. 

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مواقيت الصلاة اليوم 

الظُّهْر ١٢:٠٧ م
العَصر ٣:٢٧ م
المَغرب ٥:٥٧ م
العِشاء ٧:١٤ م

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موعد اذان المغرب فى المحافظات 

الجيزة ٥:٥٧ م

اسوان ٥:٥٣ م

الاسكندرية ٦:٠٢ م

مرسى مطروح ٦:١٣ م

الوادي الجديد ٦:١٦ م

الواحات ٦:٠٧ م

الاسماعيلية ٥:٥٣ م

السويس ٥:٥٢ م

شرم الشيخ ٥:٤٦ م

قنا ٥:٥٣ م

اسيوط ٥:٥٩ م

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دعاء الرسول عند الإفطار

هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة 

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)).

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