فضيحة في الأنفيلد.. ليفربول يسجل الهدف الخامس في شباك مانشستر يونايتد

ضرب فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، بخماسية نظيفة، حتى الآن، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد أنفيلد، في إطار الجولة 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول في الدقيقة 43 عن طريق جاكبو.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق داروين نونيز.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جاكبو في الدقيقة 50 بأسيست من محمد صلاح.

وجاء الهدف الرابع عن طريق محمد صلاح في 66 من تسديدة رائعة على الطائر لتسكن شباك يونايتد.

وجاء الهدف الخامس عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 75.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - إيليوت

خط الهجوم: صلاح - جاكبو - نونيز

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - شاو

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - أنتوني - برونو فيرنانديز - راشفورد

خط الهجوم: فيجورست

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 49 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول في المركز السادس بـ 39 نقطة.