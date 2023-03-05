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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة جديدة بدون حجاب.. حلا شيحة تثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام

حلا شيحة
حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها مع متابعيها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون حجاب، وعلقت عليها برسالة غامضة دون توضيح السبب. 

لمشاهدة المنشور  من هنا .

وعلقت حلا شيحة على صورتها السيلفي التي التقطتها أثناء قيادة السيارة باللغة الإنجليزية قائلة:" أتطور"، دون توضيح مقصدها، أو التعليق على أنباء انفصالها عن معز مسعود. 

ونشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام منذ أيام، وظهرت الفنانة حلا شيحة بدون حجاب وهى ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة ممسكة بالسيجارة .

وتألقت حلا شيحة، مرتدية بلوفر أنيق وبسيط باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

واختارت حلا شيحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

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