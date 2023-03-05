نائب محافظ القاهرة: سيارات متنقلة لتقديم خدمة تراخيص المحلات بحي المقطم

تعمل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لتفعيل تجربة جديدة لتقديم خدمات قانون المحلات العامة الجديد وتفعيل تجربة السيارات المتنقلة المجهزة بكافة الخدمات لاستقبال طلبات اصحاب المحال للحصول على التراخيص ضمن المنظومة الجديدة لتنطلق التجربة بحي المقطم بهدف تعميمها على باقي احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

في اطار ذلك عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بحضور العميد احمد ابو بكر رئيس حي المقطم لوضع الاستعدادات الشاملة والتجهيزات لانطلاق تجربة العربات المتنقلة لتقديم خدماتها لاصحاب المحال بحي المقطم الى جانب التعريف بالقانون وتقديم مميزاته والتوعية بأهمية الانضمام للمنظومة الجديدة نظرا لاهميتها القصوى .

اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على حرصها على تطوير اداء الخدمة المقدمة وتبسيط اجراءات الحصول عليها لتقديم خدمة أفضل واسرع للمواطن من خلال ايصال الخدمة الحكومية لمحل اقامة وعمل اصحاب المحلات من خلال توفير سيارة متنقلة تيسيرا لهم باعتبارها حلا مبتكرا للتعريف بمزايا القانون و التيسيرات التى يقدمها نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب المحال وتشجيعهم علي تنمية أعمالهم والتوسع في انشطتهم التجاريه ضمن الاقتصاد الرسمي طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت ضرورة القاء الضوء من خلال التعريف والشرح المبسط للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتفعيل لائحته التنفيذية والذي يسهم في إختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات حيث يتم التعامل مع جهة واحدة، هى مركز إصدار التراخيص بالاحياء منوه عن خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وجهودها المبذولة للتوعية التى تقدمها للمواطنين للتعريف بمزايا وتيسيرات القانون الجديد والحث علي التقدم للحصول على التراخيص الخاصة بالمحال وتوفيق أوضاعهم .

كما نوهت على ضرورة توفير العربات المتنقلة والتي سيتم توفيرها بشارع ٩ بحي المقطم وتزويدها بكافة الامكانيات والاجهزة و المعدات اللازمة لانجاز مراحل استقبال الطلبات من المواطنين مع العمل على اختيار الكوادر البشرية المدربة من العاملين لتقديم الخدمة بسهولة و يسر في ظل تدريب و تطوير مهارات العاملين بالمنظومة بكل المستجدات والاجراءات المطلوبة بهدف تحقيق عناصر النجاح مع المتابعة المستمرة لكافة اوجه الاستعدادات وتوفير الدعم الفني و التقني لانجاح الهدف التي اقيمت السيارات المتنقلة من اجله .

كما وجهت بضرورة عمل حملة توعوية مكثفة بمميزات القانون الجديد والنزول على ارض الواقع لشرح المميزات لاصحاب المحال وعقد الندوات التعريفية وتوفير البانرات الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية والاوراق المطلوبة للتقديم من خلاله بطريقة مبسطة مع الرد على كافة الإستفسارات الملحة لحث اصحاب المحلات على الانضمام للمنظومة الجديدة ومنها الحصول على ترخيص دائم برسوم تدفع لمرة واحدة تتولى التنسيق مع الجهات المعنية لإستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكتروني ، بحيث لا يتكبد المواطن أي عناء في ظل قانون أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل .

حضر اللقاء المهندسة شيماء محمد مدير مركز تراخيص المحلات بالمعصرة والأمير فارس مدير خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى بالمنطقة الجنوبية الحسن عبد الرحمن بالامانة الفنية بالمنطقة الجنوبية .

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