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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا

صبغة شعر شهيرة تسبب
صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا

ادعي شاب أجنبي يدعي  جاك فالنتين ويبلغ من العمر 27 عاما تسبب صبغة شعر شهيرة عالمية في كارثة لذراعه، فماذا حدث؟ 

وظهر الشاب بعد استخدام الصبغة وكأن مئات الديدان زحفت تحت جلده” بهذه الكلمات عبر الشاب عما شعر به بعد استخدامه للصبغة الشهيرة  Just For Men's Shampoo-in-color، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد. 

كارثة شاب 

ونبه طالب القانون من فليتوود  بمقاطعة لانكشاير البريطانية بإن اختبار صغبة الشعر أصابته بحروق من الدرجة الثالثة على ذراعه الأيسر لافتا إلى ظهور بثور كبيرة.  

وتابع: “كان من المفترض أن أترك الصغبة على شعري لمدة 48 ساعة، لكن لا أستطيع تخيل ما كان سيحدث لرأسي إذا فعلت ذلك مباشرة خاصة أن الصبغة سببت كارثة في ذراعي لمجرد أني وضعتها عليه كاختبار لمدة 5 دقائق”. 

وعندما زار الشاب الأطباء، أكدوا له بعد إجراء اللازم له أنه إذا كان وضع صبغة الشعر مباشرة على رأسه  فإنه لربما توفي أو دخل في غيبوبة.
 

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صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا 
صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا 

 

صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا 

 

 

صبغة شعر شهيرة تسبب كارثة لشاب في بريطانيا 

 

شاب اجنبي صبغة شعر صبغة شعر شهيرة Just For Men s Shampoo-in-color كارثة الديلي ميل مقاطعة لانكشاير

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