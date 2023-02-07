عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حروق وتورم باليدين.. بلوجر تحذر من سائل غسيل شهير: فيه مادة كاوية

البلوجر دينا فوزي
البلوجر دينا فوزي

 تسلل  إلى الأسواق المصرية الكثير من المنتجات المغشوشة من المشروبات والمأكولات ومؤخرًا سائل غسيل صحون.

وخرجت بلوجر شابة، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحذر بشدة من استخدام أحد أنواع سائل غسيل الصحون المشهور.

txt

متنبئ بالزلازل.. من هو فرانك هوجربتس متوقع زلزال تركيا؟

txt

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

وقالت الشابة، التي تدعى دينا فوزي في مقطع الفيديو: "الناس اللي بتستخدم سائل الغسيل المشهور، خلوا بالكم من الفيديو ده لأنه فيه كارثة".

وتحدثت "دينا" عن معاناة والدتها عندما استخدمت هذا النوع من سائل غسيل الصحون قائلة: "الصور اللي موجودة في الفيديو هي إيد والدتي بعد استخدامها سائل الغسيل المعروف".

وأوضحت دينا إنها معتادة هي ووالدتها منذ فترة طويلة على استخدام هذا النوع من سائل غسيل الصحون بالإضافة إلى أنهم قاموا بشرائه من متجر معتادين على الشراء منه.

txt

1000 دولار.. تويتر تفرض رسوما على المستخدمين|ما القصة؟

txt

الخوف والكوميكس.. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بـ الزلزال

وأشارت إلى إن العبوة الأخيرة من السائل تسبتت في إحداث حروق بـ يد والدتها، وفي ملاحظة لشكل السائل قالت:" كان السائل خفيف جدًا شبه المياه، واللي متأكدة منه إن الزجاجة دي فيها مادة كاوية ومؤذية".

وأضافت:"بعد إضافته للماء للاستخدام لاحظنا إنه مش بيرغي، ولما والدتي استخدامته بدأت أيديها تشقق وجلدها يتهري وأظافرها تتكسر وتورم في صوابع الأيدين ".

وفي نهاية الفيديو أجرت "دينا" اختبار على سائل غسيل الصحون بإضافته إلى الماء وبالفعل ظهر بكوب ماء ووضعت السائل عليه ليتحول الماء إلى اللون الأخضر ولكن دون أن يحدث رغوة كما هو المعتاد من سائل غسيل الصحون. 

المنتجات سائل غسيل الصحون المغشوشة بلوجر انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

موضوعات متعلقة

متنبئ بالزلازل.. من هو فرانك هوجربتس متوقع زلزال تركيا؟

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

1000 دولار.. تويتر تفرض رسوما على المستخدمين|ما القصة؟

الخوف والكوميكس.. مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بـ الزلزال

العلماء يخشون منه.. موجة مدمرة من أنفلونزا الطيور

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

أهم من توت عنخ آمون.. الكشف عن مقبرة سرية بها مفاجأة

أمام أصدقائها..أنفلونسر تلتقط أنفاسها الأخيرة بين فكي قرش

ترشيحاتنا

مجلس الصحفيين يناقش إجراءات الانتخابات ويعتمد لجنتى تحت التمرين والمشتغلين

صلاة بالنهار تفتح لها أبواب السماء وتعدل قيام الليل.. يغفلها الكثيرون

تعديل وزاري محدود في الحكومة الاتحادية بالإمارات

سفير بيرو في حوار لـ" صدى البلد": نتابع طفرة وفكر الرئيس السيسي في مشروعات البنية التحتية ونتعلم منها.. المناخ الاستثماري مشجع في مصر.. ننظم منتدى لرجال الأعمال قريبًا.. وهذه تطورات أزمتنا السياسية

اليوم.. قمة بين شباب الأهلي والزمالك في كأس مصر لليد

تحويلات مرورية لإستكمال مسار الأتوبيس الترددي بالدائري والقاهرة الجديدة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

قرد يلتقط سيلفي مع بلوجر مصرية شهيرة وزوجها في إندونيسيا

مشاهد كارثية| تحطم كافيهات ومطاعم رأس البر بسبب الأمواج

موجود في مطبخك.. مشروب شهير يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

فيديو

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ