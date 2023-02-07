حروق وتورم باليدين.. بلوجر تحذر من سائل غسيل شهير: فيه مادة كاوية

تسلل إلى الأسواق المصرية الكثير من المنتجات المغشوشة من المشروبات والمأكولات ومؤخرًا سائل غسيل صحون.

وخرجت بلوجر شابة، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحذر بشدة من استخدام أحد أنواع سائل غسيل الصحون المشهور.

وقالت الشابة، التي تدعى دينا فوزي في مقطع الفيديو: "الناس اللي بتستخدم سائل الغسيل المشهور، خلوا بالكم من الفيديو ده لأنه فيه كارثة".

وتحدثت "دينا" عن معاناة والدتها عندما استخدمت هذا النوع من سائل غسيل الصحون قائلة: "الصور اللي موجودة في الفيديو هي إيد والدتي بعد استخدامها سائل الغسيل المعروف".

وأوضحت دينا إنها معتادة هي ووالدتها منذ فترة طويلة على استخدام هذا النوع من سائل غسيل الصحون بالإضافة إلى أنهم قاموا بشرائه من متجر معتادين على الشراء منه.

وأشارت إلى إن العبوة الأخيرة من السائل تسبتت في إحداث حروق بـ يد والدتها، وفي ملاحظة لشكل السائل قالت:" كان السائل خفيف جدًا شبه المياه، واللي متأكدة منه إن الزجاجة دي فيها مادة كاوية ومؤذية".

وأضافت:"بعد إضافته للماء للاستخدام لاحظنا إنه مش بيرغي، ولما والدتي استخدامته بدأت أيديها تشقق وجلدها يتهري وأظافرها تتكسر وتورم في صوابع الأيدين ".

وفي نهاية الفيديو أجرت "دينا" اختبار على سائل غسيل الصحون بإضافته إلى الماء وبالفعل ظهر بكوب ماء ووضعت السائل عليه ليتحول الماء إلى اللون الأخضر ولكن دون أن يحدث رغوة كما هو المعتاد من سائل غسيل الصحون.