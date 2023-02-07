متنبئ بالزلازل.. من هو فرانك هوجربتس متوقع زلزال تركيا؟

بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في كهرمان مرعش وغازي عنتاب بـ تركيا مدمرًا عدد من المدن التركية، أصبحت مشاركة الخبير الجيولوجي "فرانك هوجربتس" موضوعًا لوسائل التواصل الاجتماعي.

لذا نرصد معلومات عن حياة الخبير، الذي تنبأ بـ زلزال تركيا الذي حدث قبل أيام ، مثيرة للفضول، من هو فرانك هوجربتس؟

في3 فبراير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون الخبير الجيولوجي "فرانك هوجريتس" خلاصة دراساته :"عاجلاً أم آجلاً ، سيكون هناك 7.5 زلازل في هذه المنطقة جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".

وبعد وقوع الزلزال صباح اليوم الإثنين في تركيا وسوريا، حذر فرانك قائلًا:"راقب النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة. عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير".

كان فرانك قد تنبأ بالعديد من الزلازل في تركيا، يُعرف عالم الفلك الأسترالي فرانك هوجربيتس ، المعروف باسم متنبئ بالزلازل ، بتنبؤاته بشأن الزلازل حول العالم.

من هو فرانك هوجربتس؟

أسس فرانك هوجربيتس ، المدرج في قائمة أفضل علماء الفلك الأسترالي ، موقع Ditrianum عن الزلازل في عام 2002.



قام فرانك هوجربيتس ، الذي كان لديه اهتمام كبير بالنظام الشمسي والكواكب منذ الطفولة ، بأول توقعاته للزلازل العامة على فيسبوك في 20 أبريل 2015 ، قائلاً إنه سيكون أمرًا بالغ الأهمية من 22 أبريل إلى 27 أبريل بسبب مواقع معينة في الكواكب.

وبعد هذه التصريحات، وقع زلزال بقوة 7.8 درجة في نيبال في 25 أبريل 2015.