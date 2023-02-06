أهم من توت عنخ آمون.. الكشف عن مقبرة سرية بها مفاجأة

صعد على العرش وهو صبيا ليجلس ملكًا في مصر لمدة تسع سنوات، لكن بعد ثلاثة آلاف عام كاملة من وفاة توت عنخ آمون، تشيرالنظريات والأدلة الجديدة إلى أن قبر دفنه يحوي على جميع أسراره والتي لم تكشف بعد.





في فبراير 1922، دخل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر الغرفة الداخلية لمثوى الملك توت في الجيزة بعد سنوات من أعمال الحفر.





تضمنت الكنوز الموجودة بداخلها، والتي وصفها هوارد ببساطة بأنها "أشياء رائعة"، المومياء نفسها، مما تسبب في ضجة كبيرة عندما تمعرضها في المتحف البريطاني في عرض اجتذب حشودا قياسية في عام 1972.





وبعد سنوات من الاكتشاف الاول للمقبرة، يجادل عالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز، المسئول السابق في المتحف البريطاني، في كتابنشر هذا الشهر بأنه لا يزال هناك العديد من الكنوز الموجودة داخل القبر خلف الجدران السرية، وربما لا تكون غرفة دفن توت عنخ آمونأكثر من قاعة مدخل إلى مكان لفرعون آخر.





قال ريفز في بيان عام صدر مؤخرا: "أستطيع أن أفهم الشكوك التي تم بها استقبال مقترحاتي في بعض الأوساط".





وأضاف:"قضيت عاما في اختبار استنتاجاتي وإعادة اختبارها قبل الشعور بالراحة الكافية للنشر، فإنكار الأدلة لن يجعله يختفي."









تستند نظرية ريفز إلى سنوات من البحث في قبر الملك توت عنخ آمون ونشأت قبل عقد من الزمان عندما تم بناء نسخة طبق الأصل بحيثيمكن تقليل التأثير الناجم عن ملايين الزوار إلى الغرفة الأصلية إلى الحد الأدنى.





لإنشاء النسخة المتماثلة من المقبرة تم التقاط مجموعة واسعة من الصور ثلاثية الأبعاد، وبعد الكثير من التدقيق، لاحظ ريفز الخطوطالعريضة لما فسره على أنه مدخل مغلق وآثار باهتة لجدار تقسيم آخر.





يدعي أنه لا توجد غرف لا تزال غير مرئية فحسب، بل يمكن أن تضم مومياء ملكة مصرية قديمة، ربما صعدت بعد وفاة زوجها لتصبح ملكةوهي الملكة نفرنفرو آتون.





يقول البروفيسور أيدان دودسون، أستاذ فخري في علم المصريات في جامعة بريستول: "إذا كان هذا القبر "السري" موجودا على الإطلاق،فربما كان بسيطا جدا".





"العديد من العناصر الرئيسية للمعدات الجنائزية للفرعونية نفرنفيرواتن، التي يعتقد نيكولاس وأنا والعديد من علماء المصريات الآخرين أنهاالملكة نفرتيتي، أعيد استخدامها لدفن توت عنخ آمون."





"لذلك بالتأكيد لم تدفن كفرعون." لكن العثور على شخصية مشهورة مثل نفرتيتي سيكون مثيرا للاهتمام.





"ستساعد البيانات الوراثية في حل بعض المشكلات العالقة، وكذلك بعض الكائنات، لكن المشاكل التي تواجه ريفز ونظريته عن القبر "السري" للملكة القديمة وفرعون لا تعد ولا تحصى".



لا توجد قضايا عملية حول كيفية البحث في غرفة سرية دون تدمير الجدران القديمة فحسب، بل يواجه ريفز أيضا معارضة من علماءالمصريات المقيمين في القاهرة والأقصر الذين يرفضون نظريته تماما. حتى أن أحد الخبراء أعلن "يجب ألا نسعى إلى الهلوسة".