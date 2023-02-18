توقف عن شرائها.. نوع من المكرونة سببا في ثلث حروق الأطفال

وجدت دراسة جديدة فحصت قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثًا عن إصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة أن ما يقرب من ثلث سببها هو المكرونة سريعة التحضير"النودلز" بين عامي 2010 و 2020.

قال كبير المؤلفين الدكتور سيباستيان فرو ، الأستاذ المساعد الجراحة في UChicago Medicine في بيان صحفي: "نأمل في تطوير الأساس لبرامج الوقاية من الحروق في المستقبل ، حيث يمكن الوقاية من جميع حروق الأطفال بطريقة ما".



قام باحثون من مركز الحروق في UChicago Medicine بمراجعة 790 حالة ، نسبوا 31 ٪ إلى المكرونة سريعة التحضير وجد فريق البحث أيضًا أن الأطفال السود والأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات درجات منخفضة في مؤشر فرص الطفولة (COI) كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحروق من أقرانهم، بشكل عام ، تعد COI مقياسًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية في الأحياء.

أدى عدم وجود إشراف إلى زيادة المخاطر حوالي 40٪ من حروق المكرونة الفورية حدثت عندما كان الأطفال بمفردهم.

في حين أن الدراسة فحصت فقط بيانات من مركز الحروق التابع لـ UChicago Medicine ، يشتبه الباحثون في أن الإحصائيات تتحدث عن مشكلة أكبر على الصعيد الوطني.

المكرونة سريعة التحضير هي طعام رخيص وسهل التحضير، عادة ما يأتي في كوب بلاستيكي أو يمكن التخلص منه ، حيث يتم سكب الماء المغلي لإعادة تكوين المكرونة، الحروق الناتجة أقل حدة بقليل من بعض أنواع الحروق الأخرى ، ومع ذلك فهي لا تزال خطيرة ، وتؤدي إلى دخول المستشفى، في بعض الأحيان يلزم إجراء جراحة ، بما في ذلك ترقيع الجلد ، وفقًا للدراسة.

يعاني حوالي 100000 طفل في الولايات المتحدة من حروق من الطعام والشراب كل عام.

قال فرووي: "الإشراف المباشر لمقدمي الرعاية هو خطوة مهمة في الوقاية من الحروق". "كمية الحرارة الموجودة في هذه المكرونة يمكن أن تسبب حروقًا من الدرجة الثانية والثالثة بسهولة لأي شخص ، لكن الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص بسبب أجسامهم الأصغر نسبيًا وبشرتهم الرقيقة."

لاحظ فريق الحروق أنماطًا سلوكية شائعة في حوادث الحرقة هذه ، مثل الانسكابات غير المقصودة عند إزالة الحاويات من الميكروويف والانسكاب أثناء تناول الطعام بسبب القواعد الضيقة لأكواب المعكرونة الفورية.

قال فرووي "لقد فوجئنا بالحجم الهائل للمشكلة ، الأمر الذي أكد أن الجهود المركزة والوعي بهذه الأنواع من الحروق يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في المجتمعات التي يخدمها مركز الحروق لدينا".

يأمل في زيادة الوعي وتشجيع المزيد من مقدمي الرعاية الأولية لمناقشة الوقاية من الحروق في المنزل، يمكن أن تساعد الإجراءات البسيطة في الحفاظ على سلامة الأطفال.

قال فرووي: "يعد خفض سخانات الماء الساخن إلى 120 درجة فهرنهايت إحدى الطرق المعمول بها لمنع الحروق في المنزل"، "إذا جاءت هذه التذكيرات من مصدر موثوق به ، مثل طبيب الأطفال ، فإننا نشعر أن هذا قد يغير السلوكيات بمرور الوقت ويقلل من احتمالية استمرار الحروق."

يجب على الشخص البالغ دائمًا إزالة المكرونة من الميكروويف وإبقائها بعيدًا عن متناول الأطفال حتى تبرد بدرجة كافية ، كما قال فرو. وأضاف أنه لتقليل المخاطر بشكل أكبر ، تناول الطعام على طاولة بدلاً من حضنك.

المصدر: medicalxpress

