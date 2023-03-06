عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |سيارة أوتوماتيك من هيونداي بـ 65 ألف جنيه ..أقل من 400 ألف جنيه 5 سيارات جديدة في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أحدث سعر لـ MG ZS الرياضية في مصر .. صور

تغيرت القائمة السعرية لسيارات شركة MG الصينية المقدمة في مصر، ومنها النسخة MG ZS الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، حيث ارتفعت اسعار تلك النسخة بنسبة قدرها 40 الف جنيه، اضافة إلى طرح فئة جديدة.

 

سيارة أوتوماتيك من هيونداي.. بـ 65 ألف جنيه | صور

تتصدر سيارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، السوق المصرية للسيارات المستعملة، بعدد كبير من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، مع اختلاف التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية.

 

السعر الجديد لاشهر سيارة صيني في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية أم جى في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ام جي 6 خلال شهر مارس الجاري .

 

أقل من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لأقوى المتخصصين في هذا المجال، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن عملية اختيار سيارة جديدة، وخاصة بعد التغيرات السعرية التي شهدها سوق السيارات خلال الفترة الماضية.

 

أسعار ومواصفات أرخص سيارة من MG في مصر .. صور

تغيرت أسعار سيارات شركة MG المقدمة في مصر، ومنها النسخة MG 5  والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا من الشركة الصينية، على الرغم من ارتفاع اسعارها من جديد بنسبة بلغت 35 الف جنيه، شملت جميع الفئات.

 

سعر مرسيدس GLE الجديدة في مصر .. تفاصيل وصور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية مرسيدس، وصاحبة شعار النجمة الثلاثية الشهير، لعديد من الإصدارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان، والكوبيه، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.

 

سعر جديد لسيارة أوبل موكا موديل 2023 .. صور

شهدت أسعار سيارات شركة اوبل المقدمة في مصر، بعض التغييرات ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "موكا" موديل 2023، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 70 الفا و 90 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة في السوق المحلي.

 

سوزوكي جيمني الرياضية بإصدار خاص .. صور

تعتبر النسخة سوزوكي جيمني واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها علامة الصانع الياباني، حيث تتمتع بتصميم خارجي من عائلة الـ SUV متوسطة الحجم، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

الانفجارات مرعبة.. ليلة صعبة على أهالي الشرقية بعد حريق مصنع طوب بأبوحماد

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

موضوعات متعلقة

أقل من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

سيارة أوتوماتيك من هيونداي.. بـ 65 ألف جنيه | صور

أحدث سعر لـ MG ZS الرياضية في مصر .. صور

أرخص سيارة رياضية .. ستروين C3 اير كروس موديل 2023

لو هتشتري نقل .. سعر JMC «بيك اب» في مصر

إصدار خاص من بي إم دبليو «XM Label Red» .. صور

جديد من فولكس فاجن .. تيجوان «بلاك ايديشين» 2024 .. صور

اشتريها من السعودية .. سعر تويوتا كورولا 2023 |صور

ترشيحاتنا

تحف فنية تذكارية.. صناعة النخيل بسيوة تجذب زوار الواحة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم .. فيديو

وزير الصحة : 1 من بين كل 58 طفلا في العالم مصاب بـ التوحد

وزيرا التعليم والشباب يزوران مدرسة مصر الجديدة النموذجية.. اليوم

أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للهواتف المحمولة إصابة المستخدمين بالسرطان؟.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو في السوق المصري

استغاثات وانفجارات.. مشاهد مرعبة من حريق مصنع طوب الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. شقيقة محمد رمضان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ