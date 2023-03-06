أخبار السيارات |سيارة أوتوماتيك من هيونداي بـ 65 ألف جنيه ..أقل من 400 ألف جنيه 5 سيارات جديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تغيرت القائمة السعرية لسيارات شركة MG الصينية المقدمة في مصر، ومنها النسخة MG ZS الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، حيث ارتفعت اسعار تلك النسخة بنسبة قدرها 40 الف جنيه، اضافة إلى طرح فئة جديدة.

تتصدر سيارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، السوق المصرية للسيارات المستعملة، بعدد كبير من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، مع اختلاف التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية أم جى في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ام جي 6 خلال شهر مارس الجاري .

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لأقوى المتخصصين في هذا المجال، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن عملية اختيار سيارة جديدة، وخاصة بعد التغيرات السعرية التي شهدها سوق السيارات خلال الفترة الماضية.

تغيرت أسعار سيارات شركة MG المقدمة في مصر، ومنها النسخة MG 5 والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا من الشركة الصينية، على الرغم من ارتفاع اسعارها من جديد بنسبة بلغت 35 الف جنيه، شملت جميع الفئات.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية مرسيدس، وصاحبة شعار النجمة الثلاثية الشهير، لعديد من الإصدارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان، والكوبيه، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.

شهدت أسعار سيارات شركة اوبل المقدمة في مصر، بعض التغييرات ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "موكا" موديل 2023، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 70 الفا و 90 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة في السوق المحلي.

تعتبر النسخة سوزوكي جيمني واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها علامة الصانع الياباني، حيث تتمتع بتصميم خارجي من عائلة الـ SUV متوسطة الحجم، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات.