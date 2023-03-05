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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLE الجديدة في مصر .. تفاصيل وصور

سيارة مرسيدس GLE
سيارة مرسيدس GLE

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية مرسيدس، وصاحبة شعار النجمة الثلاثية الشهير، لعديد من الإصدارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان، والكوبيه، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام.

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وتعتبر السيارة مرسيدس GLE واحدة من ابرز سيارات الـ SUV الفارهة، والتي تتمتع بإطلالة خارجية تتسم بالفخامة، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الداخلية سواء كانت تتعلق بوسائل الرفاهية والتحكم، أو تقنيات الحماية والأمان.

سيارة مرسيدس GLE

وفلي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة مرسيدس GLE الجديدة وسعرها الرسمي في مصر.

 

محرك السيارة مرسيدس GLE

 

تستمد السيارة مرسيدس GLE قوتها من محرك سداسي الأسطوانات تيربو، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 367 حصانا، وعزم اقصى للدوران 500 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الدفع الرباعي تتكون من 9 سرعات.

سيارة مرسيدس GLE

تسارع السيارة مرسيدس GLE واستهلاك الوقود 

 

تصل السيارة مرسيدس GLE من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 5.7 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، أما عن متوسط استهلاك الوقود فيقدر بـ 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيارة مرسيدس GLE

ابعاد وقياسات السيارة مرسيدس GLE

 

  • الطول الكلي 4924 مم.
  • العرض الكلي 1947 مم.
  • الارتفاع الكلي 1797 مم.
  • قاعدة عجلات 2995 مم.
  • سعة حقيبة التخزين 630 لتر.
  • خزان وقود سعة 85 لتر.
  • عدد 5 مقاعد.
سيارة مرسيدس GLE

السعر الرسمي للسيارة مرسيدس GLE الجديدة في مصر

 

تقدم السيارة مرسيدس GLE الجديدة عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر يبلغ 3 مليون و 900 الف جنيه.

مرسيدس GLE الجديدة مرسيدس GLE السعر الرسمي سيارة مرسيدس GLE مصر

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