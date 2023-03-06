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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جديد لسيارة أوبل موكا موديل 2023 .. صور

اوبل موكا 2023
اوبل موكا 2023

شهدت أسعار سيارات شركة اوبل المقدمة في مصر، بعض التغييرات ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "موكا" موديل 2023، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 70 الفا و 90 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة في السوق المحلي.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة اوبل موكا 2023 وسعرها الجديد.

اوبل موكا 2023

أبعاد وقياسات السيارة اوبل موكا 2023 

 

  • الطول الكلي 4151 مم.
  • العرض الكلي 1791 مم.
  • الارتفاع الكلي 1534 مم.
  • قاعدة عجلات 2557 مم.
  • سعة تخزين 350 لتر.
  • جنوط رياضية 17 و 18 بوصة.
اوبل موكا 2023

القدرات الفنية للسيارة اوبل موكا موديل 2023 

 

  • محرك 1200 سي سي "تيربو".
  • 3 سلندر.
  • قوة اجمالية قدرها 130 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
اوبل موكا 2023

تسارع السيارة اوبل موكا 2023 واستهلاك الوقود 

 

  • تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 9.2 ثانية.
  • تستهلك 5.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
اوبل موكا 2023

تجهيزات السيارة اوبل موكا موديل 2023 

 

تضم السيارة شاشة عدادات 12 بوصة، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10 بوصات، مع تقنية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد، ومدخل USB، وشحن طاقة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، بالاضافة إلى المفتاح الذكي، وحساسات حركة خلفية، ومثبت سرعة، وكاميرا بانوراما، ومرايا جانبية كهربائية، وسنتر لوك، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية والأمان.

اوبل موكا 2023

السعر الجديد للسيارة اوبل موكا موديل 2023 في مصر 

 

سعر الفئة الاولى 929.990 ألف جنيه بدلاً من 859.990 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية  989.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

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