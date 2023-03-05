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2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

مذيع صدى البلد طارق
مذيع "صدى البلد" طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول منصة “هوج بول" في جريمة النصب الجديدة لمبلغ قد وصل ل19 مليون جنيه راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم. 

بدأت القصة بوجود منصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسمه "منصة Hoogpool  للاستثمار والأرباح”، تعلن عن أرباح يومية تبدأ من 150 إلى 2000 جنيه مصري. 

وأعلنت عن وجود وظائف ضمن طاقمها براتب شهري من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، مع نشر صور لمبني مزعوم أنه مقر الشركة الوهمية، وكان يتم نشر "سكرين شوت" على حساب فيسبوك بتحويلات يومية للعملاء من خلال خدمة إرسال الأموال عبر شركة اتصالات شهيرة.

 

وأوهمت المنصة العملاء أنها تمتلك ماكينات للتعدين الخاص بعملات “بيتكوين” الرقمية، أما عن خطوات الاستثمار بها ولكي تستفيد من نشاطها  عليك الدخول على رابط لتسجيل الدخول وتقديم البيانات الشخصية خاصتك، ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة كود التحقق، ومن ثم إنشاء المحفظة خاصة بك على موقع المنصة.

 

وفجأة تبدل فرح المستثمرين مع الشركة المزعومة بالحزن والشكوى من خلال “جروبات” وصفحات فيسبوك، يرون ما حدث لهم مع الشركة المزعومة، وأن الشركة كانت ترسل لهم مبالغ يومية لإيهامهم بصدقها، وفجأة وبعد الحصول على مبالغ مالية كبيرة قد تصل ل6 مليارات جنيه، تم إغلاق المنصات الإلكترونية والاختفاء تماماً من الفيسبوك.

جريمة النصب مواقع التواصل الاجتماعي منصة Hoogpool أسعار بيتكوين هوج بول طارق موسى

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