فرنسا .. إضرابات احتجاجا على خطط إصلاح نظام التقاعد تعطل النقل العام

قال وزير النقل الفرنسي وعدد من هيئات النقل العام ، الأحد ، إن تحركا صناعيا في فرنسا بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي تخطط له الحكومة ، سيؤدي إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء.

للمرة السادسة منذ بداية العام ، تدعو النقابات إلى يوم وطني من الإضرابات والمظاهرات ، بهدف تكرار الإقبال الكبير الذي شوهد في أول احتجاج كبير في 19 يناير عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد إصلاح نظام التقاعد. .

وقال وزير النقل كليمنت بون في مقابلة مع محطة تلفزيون فرانس 3 'ستكون هناك تأثيرات قوية للغاية' ، مضيفا أنه يتوقع أن يكون الإضراب 'أحد أصعب الإضراب' بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.

وقال: 'بالنسبة للكثيرين سيكون الأمر بمثابة متاعب حقيقية'.

دعت بعض النقابات ، مثل CGT المتشدد ، إلى إضراب متدرج في المصافي وفي شركة السكك الحديدية الوطنية SNCF.

وصرح فيليب مارتينيز ، رئيس CGT ، للأسبوعية الفرنسية JDD: 'نحن نتحرك بسرعة'. وقال 'الكرة الآن في ملعب الرئيس. والأمر متروك له لسحب هذا الإصلاح' في إشارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويضغط ماكرون من أجل الإصلاح ، الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 ، واصفا ذلك بأهمية حيوية لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي.

وحدت الضربات بالفعل من توليد الطاقة في بعض محطات EDF النووية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بيان إنها تتوقع تشغيل قطار فائق السرعة من بين خمسة قطارات يوم الثلاثاء. وتوقعت أن يتم إلغاء جميع قطارات Intercites العادية تقريبًا.

وقالت شركة RATP ، مشغل النقل العام لمنطقة إيل دو فرانس حول باريس ، إن خطوط المترو وقطارات الضواحي ستتعطل بشدة ، حيث تعمل بعض خطوط المترو فقط في ساعات الذروة.

وقالت هيئة الطيران الفرنسية DGAC في وقت سابق هذا الأسبوع إنها طلبت من شركات الطيران خفض الرحلات بنسبة 20٪ في مطار باريس شارل ديغول وبنسبة 30٪ في مطار أورلي في 7 و 8 مارس.

