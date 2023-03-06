الدي جي كان عالي.. عريس يتوفى بشكل صادم في حفل زفافه

لم تكتمل فرحة عروسين وتحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء، بوفاة العريس بشكل صادم بين ايدي العروس وهم يتمايلون ويرقصون على انغام الموسيقى.





تحول حفل زفاف إلى حداد عندما عانى العريس من نوبة أزمة قلبية وتوفي بعد فترة وجيزة من تبادل العهود مع عروسه على خشبة المسرح،في قرية إندارفا في منطقة سيتاماري.





وفقا لأفراد الأسرة، انهار العريس على خشبة المسرح بعد أن شعر بعدم الارتياح مع الصوت العالي لموسيقى الدي جي التي تشتغل فيحفلات الزفاف.





كان الجميع سعداء برؤية العريس على خشبة المسرح، وبينما وصلت العروس أيضا إلى المسرح وتبادل الزوجان عهود الزواج.