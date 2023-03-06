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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم العداوة.. هل تدعو العائلة المالكة الأمير هاري وميجان في حفل التتويج؟

صدى البلد

في ظل الأجواء المتوترة بين الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية تظل فكرة حضور الزوجين أو دعوتهم إلى حفل التتويج، فقد أوضحت إن قصر باكنجهام لن ينحني ليحضر الأمير هاري وميجان ماركل تتويج الملك تشارلز.

تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس إلى حفل التتويج التاريخ ، المقرر عقده في 6 مايو ، لكن من غير الواضح ما إذا كان الزوجان يخططان للحضور مع استمرار التوترات مع العائلة المالكة.

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تعتقد الخبيرة "جيرترود دالي" أن أفراد العائلة المالكة لن يكونوا أكثر من اللازم سواء ظهر الزوج أم لا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


وقالت "دالي" لصحيفة ديلي ستار: "هناك التزام من قبل القصر بدعوة الزوجين ، تمامًا كما يفعل أفراد العائلة المالكة الآخرون الذين لا يعملون من أفراد العائلة المالكة".

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فيما أشارت:"لكن بينما قد تتم دعوتهم ، لا أتوقع أن القصر سيكون متمسك أكثر من اللازم لحضورهم"، مشيرة إلى أن ساسكس لديهم مقعد في التتويج. إنه اختيارهم إذا كانوا يريدون الحضور، لكن العائلة المالكة لن تنحني للخلف لحضور ساسكس هناك".

فيما أوضحت :"لقد قبلوا رحيل ثنائي ساسكس ويفعلون ما يريدون، والنظام الملكي مستمر بدونهم".

الامير هاري العائلة المالكة البريطانية التتويج باكنجهام ميجان ماركل الملك تشارلز

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