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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استأصل فمه.. الرجل الأسوء حظا في العالم يصاب بـ فيروسات خطيرة

صدى البلد

أصيب رجل لديه أسوأ حظ في العالم بـ كل من فيروس كورونا "كوفيد-19” وحشرة آكلة اللحم التي مزقت نصف وجهه في تتابع سريع.

 

ترسخت الفطريات آكلة اللحم بعد إضعاف الجهاز المناعي لـ الرجل البالغ من العمر 37 عاما بعد نوبة كوفيد-19، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ستار" البريطانية.


 

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وضعت عدوى كوفيد-19 الرجل الفقير من إيران في المستشفى، فضلا عن إعطائه مرض السكري الذي لا يمكن السيطرة عليه.


 وفقا لتقرير نشر في مجلة تقارير الحالات الطبية في 3 مارس، تمت إحالة الرجل إلى خبير عدوى اللثة الذي اكتشف أن لديه عدوى فطريةتأكل اللحم، والمعروفة باسم فطار العضلات، وتنمو في جزء من فكه السفلي.


فطر المخاط هو حالة مروعة ونادرة يمكن أن تقتل أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

 

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يحدث المرض بسبب القوالب الشائعة الموجودة في التربة، والتي عند تنفسها، يمكن أن تهاجم الشعب الهوائية للجسم قبل الانتشار إلىالوجه والدماغ والأعضاء الأخرى.

 

يقول المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض إن ما يصل إلى 96٪ من الأشخاص المصابين بالمرض يمكن أن يموتوا، اعتمادا على الأعضاءالمتأثرة.


 بعد التشخيص المرعب، اكتشف المسعفون من جامعة العلوم الطبية في طهران لاحقا أن الفطريات قد انتشرت إلى أجزاء من تجويف الأنفوالفم.


 قضى جراحو التجميل ساعات في إزالة 12 سنا وعظام الوجه المصابة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر والتسبب في المزيد من المضاعفات.

 

بعد الجراحة، تم إعطاء الرجل أدوية مضادة للفطريات ولحسن الحظ تعافى تماما دون أي علامات على إعادة العدوى.

رجل العالم فيروس كورونا كوفيد-19 آكلة اللحم

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