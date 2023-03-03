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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تقتحم حفل زفاف زوجها على عروس أخرى.. ورد فعل غريب منها|فيديو

صدى البلد

بينما يجلس العريس إلى جوار زوجته الثانية في حفل الزفاف والسعادة تسيطر عليهما، حتى فوجئ بـ زوجته الأولى تقتحم قاعة الحفل مع مجموعة من النساء.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لـ حفل زفاف في واحدة من دول الخليج ولكن لم يتضح المكان بالتحديد، ويرصد الفيديو رد فعل الزوجة الأولى على زواج  زوجها من الثانية.

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يظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع على "تويتر" و"تيك توك" مجموعة من السيدات يقتحمن قاعة حفل زفاف وهن يرتدين ملابس سوداء ويؤدين حركات راقصة وفي وسطهن الزوجة الأولى.

يفتح الباب لـ الزوجة الأولى ورفقائها ومن ثم يتجهن وهن يرقصن على أنغام أغنية خليجية نحو الكوشة حيث يجلس الزوج وعروسته الثانية.

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وتظهر العروس وهي في هستيريا ضحك بينما يجلس العريس مذهولًا من الموقف، وقد تداول الفيديو مرفقًا بـ تعليق:"مقطع متداول لدخول الزوجة الأولى حفل الزفاف عندما تزوج عليها زوجها".

وتعددت التعليقات على رد فعل الزوجة الأولى، فقالت أحدهم :"لو إني مكانها اقسم ادعسه هو والعروس اللي معه ، بس تعجبني مابكت"، “ من القهر ترقص”، وهناك من شبه دخول الزوجة الأولى بـ مسلسل الحاج متولي عندما دخلت زوجاته الثلاثة حفل الزفاف. 

وعلى الرغم من تداول القصة بكثرة على تويتر بأنها الزوجة الأولى للعريس، هناك من يفيد بأن مجموعة السيدات هن صديقات العروس وقد نظمن الرقص للاحتفال معها، وليست زوجة العريس الأولى.

العريس الحفل حفل الزفاف

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